Ukrainische Drohnen attackierten Ziele im russisch besetzten Teil des Gebiets Saporischschja. Nach russischen Angaben wurden mindestens acht Menschen getötet. Unter den Opfern seien auch Minderjährige. Der Angriff in der Nacht habe ein Ferienlager getroffen. Russland wiederum griff die ukrainische Stadt Sumy an, dort wurden laut örtlichen Behörden drei Menschen getötet.
Die Ukraine nahm weiterhin russische Energieanlagen ins Visier. Eine Ölplattform im Kaspischen Meer sowie eine Ölraffinerie und eine Rüstungsfabrik im russischen Hinterland wurden beschossen, wie in Kiew mitgeteilt wurde.
Der russische Online-Versandhändler Wildberries, der wiederholt Ziel von Angriffen geworden ist, evakuierte seinen Standort in Jekaterinburg aufgrund der Bedrohung durch Drohnen.
Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.