Washington

Explosionen im südlibanesischen Ort Khiam (Archivbild) (AFP)

Die mittlerweile dritte Runde hatte gestern begonnen. Ein Vertreter des US-Außenministeriums sprach von einem produktiven Austausch. Inhaltlich geht es auch um eine Verlängerung der noch bis Sonntag geltenden Waffenruhe. Sie war am 17. April in Kraft getreten und wurde bereits einmal verlängert. Zwar ist die libanesische Regierung selbst keine aktive Konfliktpartei. Allerdings liefert sich Israel Gefechte mit der militant-islamistischen Hisbollah-Miliz, die von Iran unterstützt wird und vom Libanon aus agiert. Auch heute wurde der gegenseitige Beschuss fortgesetzt.

Israel will vor allem eine dauerhafte Entwaffnung der Hisbollah durchsetzen, der Libanon pocht zunächst auf Deeskalation und einen dauerhaften Waffenstillstand.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.