Naher Osten

Israel und der Libanon sprechen miteinander. Trotzdem gibt es immer wieder israelische Angriffe auf den Südlibanon. (Stringer / dpa / Stringer)

Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte, bei dem zweitägigen Treffen gehe es vor allem darum, Bedrohungen für Israel zu beseitigen und die staatliche Autorität im Süden des Libanon wiederherzustellen.

Die Gespräche finden inmitten anhaltender Spannungen statt. Libanesischen Berichten und Augenzeugen zufolge hatte das israelische Militär erst am Wochenende mutmaßliche Einrichtungen der Hisbollah-Miliz in mehreren Orten des Nachbarlandes zerstört.

Der Libanon und Israel führen seit April erstmals seit Jahrzehnten wieder direkte politische Gespräche. Inzwischen gibt es ein Sicherheitsabkommen. Es sieht den Rückzug israelischer Truppen aus dem Südlibanon und eine Entwaffnung der Hisbollah durch die libanesische Armee vor. Beide Punkte sind bislang nicht umgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.