Nach Protesten Anfang des Jahres

Im Iran wurde erneut ein Mann hingerichtet (Archivbild). (picture alliance / Westend61 / Enrique Ramos)

Dem Mann war vorgeworfen worden, bei den Massenprotesten Anfang des Jahres an einem bewaffneten Aufstand beteiligt gewesen zu sein. Das berichtet die Nachrichtenagentur Misan. Wann das Todesurteil genau vollstreckt wurde, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Die iranische Justiz hat bis heute mindestens 25 Männer im Kontext der Proteste hingerichtet. Bei der gewaltsamen Niederschlagung der Demonstrationen waren tausende Menschen getötet worden.

Menschenrechtsgruppen kritisieren seit Jahren die rigorose Anwendung der Todesstrafe im Iran. Sie werfen den Behörden vor, Hinrichtungen auch zur Einschüchterung einzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.