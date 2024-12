Nahost-Krieg

Israel greift weiter im Gazastreifen trotz Waffenruhe an. (picture alliance / Anadolu / Ali Jadallah)

Die israelische Armee griff nach eigenen Angaben erneut Ziele im Nachbarland an. Die Attacken hätten sich gegen Kämpfer, Fahrzeuge und Infrastruktur der Hisbollah gerichtet, die gegen die Waffenruhe verstoßen habe, hieß es. Nach libanesischen Angaben wurden dagegen ein Zivilist und ein Soldat der libanesischen Armee getötet. Die Regierung in Beirut warf ihrerseits Israel vor, die Waffenruhe bislang in mehr als 50 Fällen verletzt zu haben.

Die Hisbollah bestätigte israelische Angaben, wonach sie zur Warnung zwei Raketen in Richtung einer Stellung der Armee im libanesisch-israelischen Grenzgebiet abgefeuert habe. Dies sei eine Reaktion auf jüngste israelische Luftangriffe gewesen, hieß es.

Die Waffenruhe war in der vergangenen Woche in Kraft getreten.

