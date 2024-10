Krieg im Nahen Osten

Feuer und Rauch in einem Vorort von Beirut (AP / dpa / Bilal Hussein)

Die Armee erklärte am Abend, man habe Terrorziele im Raum Beirut bombardiert. Details wurden nicht genannt. In der Hauptstadt gab es eine Serie von Explosionen. Zuvor hatten die israelischen Streitkräfte Bewohner im Süden Beiruts aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Laut dem Militär wurden im Lauf des gestrigen Tages vom Libanon aus mehr als einhundert Raketen auf Israel abgefeuert.

Im Gazastreifen griff die israelische Armee nach eigenen Angaben Kommandozentralen der Hamas an. Eine habe sich im Zentrum des Küstenstreifens in einem ehemaligen Schulgebäude befunden, eine andere in einer früheren Moschee. Palästinensischen Berichten zufolge sollen 15 Menschen getötet und viele verletzt worden sein. Die Angaben beider Seiten konnten nicht überprüft werden.

