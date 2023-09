Angeklagt: Donald Trump. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Brandon)

Ein New Yorker Berufungsgericht wies den Antrag des Republikaners zurück, den für kommenden Montag geplanten Prozessbeginn zu verschieben.

Trump hatte in dem Fall bereits am Dienstag eine schweren Rückschlag hinnehmen müsssen: Der zuständige Richter hatte erklärt, dass er den Ex-Präsidenten für schuldig halte. Er sah es als erwiesen an, dass der Republikaner die Vermögenswerte seiner Familienholding "Trump Organization" in der Vergangenheit absichtlich zu hoch angegeben habe, um an bessere Konditionen etwa für Kredite zu gelangen. Damit ist eine zentrale Frage in dem Verfahren bereits vor Prozessbeginn geklärt. In dem Zivilverfahren wird es nun unter anderem um die Höhe der Strafe gehen.

Trump Er ist auch in vier Strafverfahren angeklagt - unter anderem wegen seiner Versuche, das Ergebnis der Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 zu kippen. Er will wieder für die Präsidentschaft kandidieren und liegt in Umfragen klar vor seinen republikanischen Mitbewerbern.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.