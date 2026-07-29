Nordrhein-Westfalen

Die Justizvollzugsanstalt Willich (Rolf Vennenbernd/dpa)

Wie die Staatsanwaltschaft Krefeld jetzt mitteilte, fand die Aktion in der JVA Willich bereits vor zwei Wochen statt. Ermittelt werde gegen zwei Vollzugsbeamte wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und des Drogenhandels.

Zuvor hatte es Razzien wegen mutmaßlich korrupter Beamter in den Gefängnissen in Euskirchen und Rheinbach gegeben. Vor wenigen Tagen war die JVA Siegburg nach Hinweisen auf eine geplante Gefangenen-Meuterei durchsucht worden.

Der Rechtsausschuss im Düsseldorfer Landtag hatte sich mit diesen drei Fällen in mehreren Sitzungen beschäftigt. Der Fall in Willich war den Abgeordneten bisher unbekannt. Staatssekretärin Brückner vom Justizministerium entschuldigte sich dafür und kündigte Aufklärung an.

Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.