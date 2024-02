Krieg im Nahen Osten

Ein israelischer Soldat patrouilliert in der Stadt Chan Junis im Gazastreifen (Archivbild vom 27.01.2024) (AP / dpa / Sam McNeil)

Bei Angriffen aus der Luft und am Boden seien in den vergangenen Tagen mehrere Mitglieder der militant-islamistschen Hamas getötet worden, teilte ein Militärsprecher mit. Zudem seien Waffen und Dokumente der Terrororganisation sichergestellt worden. Vor allem in Chan Junis, der größten Stadt im Süden des Gazastreifens, habe es heftige Kampfhandlungen gegeben. In der Stadt Gaza habe die israelische Armee einen Angriff auf Soldaten vereitelt.

Israel steht wegen der vielen zivilen Opfer und der Zerstörungen in dem Palästinensergebiet international in der Kritik. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten palästinensischen Gesundheitsbehörde wurden inzwischen fast 30.000 Menschen im Gazastreifen getötet und etwa 70.000 verletzt. Allerdings können derzeit weder die palästinensischen noch die israelischen Angaben unabhängig überprüft werden.

