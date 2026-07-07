Trockenheit in Deutschland

Die Behörden erteilten entsprechende Allgemeinverfügungen. Demnach hat sich die Situation auch nach den Niederschlägen der vergangenen Tage nicht entspannt. Die Allgemeinverfügungen gelten zunächst bis Ende September. Bundesweit haben bereits zahlreiche Landkreise und Städte, darunter Chemnitz, Dresden, Köln, Darmstadt oder Stuttgart, wegen Trockenheit ähnliche Verbote für die Wasserentnahmen aus Flüssen, Bächen oder Seen erlassen.
Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.