Trockenheit in Deutschland
Weitere Kommunen verbieten Wasserentnahme aus Flüssen, Bächen und Seen

Mit Mittelsachsen und dem Saalekreis verbieten weitere deutsche Kommunen das Abpumpen von Wasser aus oberirdischen Gewässern.

    Waldbach im Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau
    Mehrere Kommunen verbieten das Abpumpen von Wasser aus Flüssen und Bächen. (Arco Images GmbH)
    Die Behörden erteilten entsprechende Allgemeinverfügungen. Demnach hat sich die Situation auch nach den Niederschlägen der vergangenen Tage nicht entspannt. Die Allgemeinverfügungen gelten zunächst bis Ende September. Bundesweit haben bereits zahlreiche Landkreise und Städte, darunter Chemnitz, Dresden, Köln, Darmstadt oder Stuttgart, wegen Trockenheit ähnliche Verbote für die Wasserentnahmen aus Flüssen, Bächen oder Seen erlassen.
    Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.