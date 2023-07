Es war der dritte derartige Vorfall in Dänemark innerhalb einer Woche. Erst gestern hatte die Gruppe die heilige Schrift der Muslime vor der irakischen Botschaft in Kopenhagen verbrannt. Dies hatte weitere diplomatische Spannungen verursacht und zu Unruhen etwa in Bagdad geführt.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.