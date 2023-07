Auch heute gab es in Dänemark wieder eine Koranverbrennung. (Archivbild) (picture alliance/ZUMAPRESS.com/Murat Kocabas)

Die muslimfeindliche Aktion fand vor der irakischen Botschaft in der Hauptstadt Kopenhagen statt. Sie wurde von einer rechtspopulistischen Gruppe veranstaltet. Diese hatte bereits in der vergangenen Woche eine solche Demonstration durchgeführt. In muslimischen Ländern kam es erneut zu Protesten, so im Jemen und im Irak.

Zuletzt hatte es auch in Schweden mehrfach Aktionen gegeben, in denen Koran-Exemplare verbrannt oder mit Füßen getreten wurden.

