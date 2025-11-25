Nach Angaben der Hamas und des Islamischen Dschihad soll es sich um die sterblichen Überreste einer aus Israel entführten Geisel handeln. Die Identität soll in einem forensischen Institut in Tel Aviv geklärt werden. Vor der Übergabe befanden sich noch drei tote Geiseln im Gazastreifen.
Auf die Übergabe von Leichen hatten sich Israel und die Terrororganisation Hamas im Rahmen der Waffenruhevereinbarung im Oktober verständigt.
Diese Nachricht wurde am 25.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.