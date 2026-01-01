In der Türkei wurden bei Razzien 125 mutmaßliche IS-Anhänger festgenommen. (Ahmed Deeb / dpa / Ahmed Deeb)

Wie der türkische Innenminister Yerlikaya mitteilte, wurden alleine in Istanbul 29 Verdächtige in Gewahrsam genommen. Ihnen wird laut Angaben die Verbreitung von IS-Propaganda vorgeworfen. Man habe entsprechendes digitales Material und Unterlagen sichergestellt. Bei einer Razzia am Montag gegen die Terrormiliz am Montag waren drei Polizisten getötet worden. - Die Dschihadisten unterhalten Netzwerke und logistische Strukturen in der Türkei. Das Auswärtige Amt mahnt zurzeit zu besonderer Vorsicht bei Reisen dorthin. Die Zeit vor Silvester sei ein besonders symbolträchtiges Datum für terroristische Anschläge, hieß es. In der Silvesternacht 2016/2017 überfielen IS-Anhänger einen Istanbuler Club und erschossen 39 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.