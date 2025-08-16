Ukraine Krieg
Weitere nächtliche Angriffe

Russland und die Ukraine haben ihre gegenseitigen Luftangriffe fortgesetzt.

    Auf diesem Foto aus einem vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums verbreiteten Video bereiten russische Soldaten eine Lantset-Drohne für den Abschuss auf ukrainische Stellungen an einem nicht näher bezeichneten Ort in der Ukraine vor.
    Russische Soldaten bereiten eine Drohne für den Abschuss vor. (Archivbild) (Uncredited / Russian Defense Minis / Uncredited)
    Die russische Armee griff die Ukraine in der Nacht nach ukrainischen Angaben mit 85 Drohnen und einer Rakete an. 61 der Drohnen seien abgeschossen worden, erklärte die Luftwaffe im Onlinedienst Telegram. Ziele seien die Frontgebiete in den Regionen Sumy, Donezk, Tschernihiw und Dnipropetrowsk gewesen. Russland gab seinerseits bekannt, 29 ukrainische Drohnen über verschiedenen russischen Regionen abgefangen und zerstört zu haben. Allein zehn davon seien über der Region Rostow abgeschossen worden, wie das Verteidigungsministerium laut Medienberichten meldete.
