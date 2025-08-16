Ukraine Krieg

Russische Soldaten bereiten eine Drohne für den Abschuss vor. (Archivbild) (Uncredited / Russian Defense Minis / Uncredited)

Die russische Armee griff die Ukraine in der Nacht nach ukrainischen Angaben mit 85 Drohnen und einer Rakete an. 61 der Drohnen seien abgeschossen worden, erklärte die Luftwaffe im Onlinedienst Telegram. Ziele seien die Frontgebiete in den Regionen Sumy, Donezk, Tschernihiw und Dnipropetrowsk gewesen. Russland gab seinerseits bekannt, 29 ukrainische Drohnen über verschiedenen russischen Regionen abgefangen und zerstört zu haben. Allein zehn davon seien über der Region Rostow abgeschossen worden, wie das Verteidigungsministerium laut Medienberichten meldete.

Diese Nachricht wurde am 16.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.