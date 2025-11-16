Die Vorhersage:
Nachts meist stark bewölkt, zeitweise Schauer. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. Am Tag wechselnd wolkig mit Schauern, vereinzelt auch kurze Graupelgewitter. Im Nordwesten und Norden am Nachmittag zunehmende Aufheiterungen und länger trocken. Im Süden und Südosten überwiegend bedeckt mit Regen, langsam an die Alpen zurückweichend. Temperaturen 4 bis 9 Grad.
Nachts meist stark bewölkt, zeitweise Schauer. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. Am Tag wechselnd wolkig mit Schauern, vereinzelt auch kurze Graupelgewitter. Im Nordwesten und Norden am Nachmittag zunehmende Aufheiterungen und länger trocken. Im Süden und Südosten überwiegend bedeckt mit Regen, langsam an die Alpen zurückweichend. Temperaturen 4 bis 9 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag im Norden und Westen stark bewölkt, zeitweise Regen. Sonst wechselnd wolkig, im Süden auch länger sonnig. 3 bis 9 Grad.
Am Dienstag im Norden und Westen stark bewölkt, zeitweise Regen. Sonst wechselnd wolkig, im Süden auch länger sonnig. 3 bis 9 Grad.
Diese Nachricht wurde am 16.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.