Der Vorsitzende der muslimisch-konservativen Ennahda-Partei, Ghannouchi, ist nach seiner Festnahme an einen unbekannten Ort gebracht worden. Hier ein Foto vom Februar 2023. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Yassine Mahjoub)

Nach der Festnahme des Vorsitzenden der muslimisch-konservativen Ennahda-Partei, Ghannouchi, seien mehrere Personen aus seinem Umfeld inhaftiert worden, teilte ein Ennahda-Sprecher mit. Außerdem sei die Parteizentrale in Tunis durchsucht und gesperrt worden.

Ghannouchi war gestern Abend festgenommen und an einen unbekannten Ort gebracht worden. Sein Anwalt sagte dem tunesischen Radiosender Mosaique FM, er wisse nicht, was seinem Mandanten vorgeworfen werde. Aus dem tunesischen Innenministerium hieß es, die Festnahme stehe im Zusammenhang mit aufwiegelnden Äußerungen, die Ghannouchi in der Vergangenheit gemacht habe.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.