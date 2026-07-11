Waldbrand in Südspanien

Die Feuerwehr setzt auch Löschhubschrauber im Kampf gegen den Waldbrand in Spanien ein. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Editor)

Mehr als 1.400 Menschen mussten ihre Häuser in der vergangenen Nacht verlassen. Der Chef der Rettungsdienste erklärte, man könne nun erstmals direkt gegen die Flammen vorgehen. Mehr als 500 Feuerwehrleute und Soldaten sind im Einsatz. - Der Waldbrand in den Gemeinden Los Gallardos und Bédar hatte sich seit Donnerstag nachmittag rasend schnell ausgebreitet. Mindestens zwölf Menschen kamen ums Leben, mehr als 20 gelten noch als vermisst. Bei den Opfern handelt es sich nach Angaben der Behörden größtenteils um Briten und Belgier. Bundeskanzler Merz bezeichnete die Lage als bestürzend. Er sprach dem spanischen Ministerpräsidenten Sanchez seine Anteilnahme aus.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.