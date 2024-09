Landtagswahl in Brandenburg

Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Woidke (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

Die CDU beschließt ihren Wahlkampf morgen mit Bundesparteichef Merz ebenfalls in Potsdam. Die AfD hatte ihre Wahlkampf bereits gestern mit dem Thüringer Landesvorsitzenden Höcke offiziell beendet, die FDP mit Parteichef Lindner. Bereits Mitte der Woche schloss das BSW mit seiner Chefin Wagenknecht den Wahlkampf ab.

Rennen zwischen AfD und SPD

In Brandenburg wird am Sonntag einer neuer Landtag gewählt. Umfragen sehen AfD und SPD als stärkste Kräfte. Ministerpräsident Woidke bekräftigte seine Ankündigung, im Fall eines Wahlsiegs der AfD zurückzutreten. Mit der Brandenburger Abstimmung endet das Wahljahr in Deutschland. Kommendes Jahr steht mit Hamburg am 2. März eine Landtagswahl an. Danach folgt die Bundestagswahl Ende September.

