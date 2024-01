Subventionskürzungen

Bauernproteste: Traktoren blockieren Autobahnauffahrten bei Magdeburg. (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Einer der Schwerpunkte wird Cottbus sein. Wie der Brandenburger Landesbauernverband mitteilte, werde man dort am Rande der Eröffnung eines neuen Bahnwerks für ICE-4-Züge mit Bundeskanzler Scholz zusammentreffen. Die Landwirte wollen in einem Korso mit 500 Fahrzeugen anreisen, insgesamt werden mehrere Tausend Teilnehmer erwartet.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff hat angesichts der Bauernproteste einen Runden Tisch im Kanzleramt gefordert. Der Bundeskanzler müsse sich mit den Verbänden zusammensetzen und eine Lösung finden, sagte der CDU-Politiker in Magdeburg.

Die Landwirte hatten ihre Aktionswoche gestern in vielen Teilen Deutschlands am dritten Tag in Folge fortgesetzt. So wurden in Brandenburg Anschlussstellen an der Autobahn 24 blockiert, in Sachsen-Anhalt Zufahrten zu mehreren Autobahnen versperrt.

