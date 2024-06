Protest gegen die umstrittene Steuerreform, hier in der Stadt Nakuru. (James Wakibia / SOPA Images via ZU / dpa)

Wie örtliche Medien berichteten, wurden in der westlichen Stadt Rongai mindestens drei Menschen von Sicherheitskräften erschossen. Diese hätten das Feuer auf einen friedlichen Demonstrationzug eröffnet, hieß es.

In Kenia finden bereits seit mehr als einer Woche in vielen Städten teils gewalttätige Protestkundgebungen statt; insgesamt gab es mehr als 20 Tote. Die Demonstrationen richten gegen die vom Parlament verabschiedete Steuerreform, mit der der Haushalt des hoch verschuldeten Landes saniert werden sollte. Am Mittwoch hatte Präsident Ruto die Gesetzespläne dann als Reaktion auf den Protest wieder zurückgezogen.

Diese Nachricht wurde am 28.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.