In London, Manchester, Leeds sowie im nordirischen Belfast fanden entsprechende Kundgebungen statt. In der Nacht war es im englischen Sunderland zu Ausschreitungen gekommen, in deren Verlauf vier Polizisten verletzt und zehn Menschen festgenommen wurden. Die Bürgermeisterin der Region North East, McGuinness, sagte der BBC, die Randalierer hätten erhebliche Schäden angerichtet. Neben einem Gebäude seien auch Autos in Brand gesteckt sowie Geschäfte geplündert worden.

In den vergangenen Tagen kam es in mehreren britischen Städten zu Ausschreitungen, an denen Rechtsextreme beteiligt waren. Hintergrund ist der gewaltsame Tod von drei Kindern in Southport. Über den 17-jährigen Tatverdächtigen war fälschlicherweise verbreitet worden, er sei ein muslimischer Asylbewerber. Tatsächlich wurde der Jugendliche laut Polizei in Großbritannien geboren, seine Eltern stammen aus Ruanda. Der 17-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

