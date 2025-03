Auf den Displays von drei Laptops werden die Logos der CDU, SPD und CSU angezeigt. (picture alliance / photothek / Thomas Imo)

Wie am späten Abend nach Abschluss der Beratungen im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin bekannt wurde, sollen heute zunächst Unterarbeitsgruppen Themen wie etwa Finanzen erörtern. An dem gestrigen Treffen der Hauptverhandlungsgruppe hatten 19 führende Vertreter von CDU, CSU und SPD um die Parteivorsitzenden teilgenommen. Im Laufe der Woche wollen die drei Parteien Lösungen für zahlreiche offene Fragen und Konfliktpunkte suchen. Ebenso geht es um den Etatrahmen eines künftigen Regierungsprogramms. Weiter strittig sind neben den Bundesfinanzen vor allem die Steuer- und Wirtschaftspolitik sowie Wege zur Eindämmung illegaler Migration.

Grundlage der Beratungen sind die Ergebnisse von 16 Arbeitsgruppen zu Einzelbereichen.

Diese Nachricht wurde am 01.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.