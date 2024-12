Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Nach Angaben des Militärs in Kiew wurden etwa 50 von 100 Drohnen zerstört. Details über Ziele oder mögliche Opfer wurden nicht genannt. Von russischer Seite hieß es, die Streitkräfte hätten insgesamt rund 40 ukrainische Drohnen abgefangen. Von den Angriffen in der vergangenen Nacht seien insgesamt fünf Regionen - darunter Kursk, Krasnodar und Orjol - betroffen gewesen, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Ziel seien unter anderem Treibstoffanlagen gewesen, hieß es weiter. Es habe keine nennenswerten Schäden gegeben. Das russische Militär sprach zudem davon, dass zwei weitere ukrainische Orte eingenommen worden seien. Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

