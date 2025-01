Archivbild einer früheren Explosion im schwedischen Linköping. (Stefan JerrevÃ¥ng / TT News Agency / Stefan JerrevÃ¥ng)

Es waren Detonationen in vier Nächten in Folge, zuletzt unter anderem in der Hauptstadt Stockholm. Dort wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes. In der Stadt Eskilstuna ereignete sich in derselben Nacht eine Explosion an einem Auto. Insgesamt waren es in diesem Jahr bereits mehr als 20 Detonationen, hinter denen jeweils kriminelle Gruppen vermutet werden.

Schweden ringt seit mehreren Jahren mit dem Problem der organisierten Kriminalität. Gangs werden immer wieder für tödliche Schüsse und Explosionen verantwortlich gemacht. Dabei geht es oft um Konflikte zwischen rivalisierenden Gruppen, aber auch um Einschüchterung sowie Erpressung von Unternehmen und Privatpersonen. Für die Taten rekrutieren die Banden oft minderjährige Teenager.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.