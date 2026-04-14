Arbeitsausstand

Ein Unternehmenssprecher sagte, man sei bereit, zu allen strittigen Themen eine Schlichtung einzugehen. Zuvor hatte bereits die Gewerkschaft des Kabinenpersonals, Ufo, zu einem Streik am Mittwoch und Donnerstag aufgerufen. Der Ausstand soll alle Abflüge der Lufthansa in Frankfurt am Main und München betreffen. Der Ausstand ist Teil der Verhandlungen um einen neuen Manteltarifvertrag.
Der Streik trifft am Mittwoch auch die Feierstunde zum 100-jährigen Bestehen der Lufthansa am Frankfurter Flughafen. Eingeladen sind etwa Bundeskanzler Merz und Verkehrsminister Schnieder. Die Ufo und die Piloten-Gewerkschaft Cockpit kündigten eine Protestkundgebung gegen den Sparkurs des Konzerns an.
Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.