Arbeitsausstand

Weitere Streiks bei der Lufthansa bis Freitag angekündigt

Lufthansa-Kunden müssen sich bis zum Wochenende auf weitere Streiks einstellen. Die Vereinigung Cockpit rief am Abend die Piloten zu einer Arbeitsniederlegung am Donnerstag und Freitag auf. Betroffen seien ausgehende Flüge der Lufthansa und ihrer Tochter Cityline. Am Donnerstag trifft der Streik auch Flüge von Eurowings. Die Piloten-Gewerkschaft schlägt zugleich eine Schlichtung vor, mit der der Streik abgewendet werden könnte.