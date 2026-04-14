Arbeitsausstand
Weitere Streiks bei der Lufthansa bis Freitag angekündigt

Lufthansa-Kunden müssen sich bis zum Wochenende auf weitere Streiks einstellen. Die Vereinigung Cockpit rief am Abend die Piloten zu einer Arbeitsniederlegung am Donnerstag und Freitag auf. Betroffen seien ausgehende Flüge der Lufthansa und ihrer Tochter Cityline. Am Donnerstag trifft der Streik auch Flüge von Eurowings. Die Piloten-Gewerkschaft schlägt zugleich eine Schlichtung vor, mit der der Streik abgewendet werden könnte.

    Eine Anzeigetafel spiegelt sich auf dem Boden der leeren Abflughalle eines Flughafens.
    Weitere Streiks bei der Lufthansa (picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand)
    Ein Unternehmenssprecher sagte, man sei bereit, zu allen strittigen Themen eine Schlichtung einzugehen. Zuvor hatte bereits die Gewerkschaft des Kabinenpersonals, Ufo, zu einem Streik am Mittwoch und Donnerstag aufgerufen. Der Ausstand soll alle Abflüge der Lufthansa in Frankfurt am Main und München betreffen. Der Ausstand ist Teil der Verhandlungen um einen neuen Manteltarifvertrag.
    Der Streik trifft am Mittwoch auch die Feierstunde zum 100-jährigen Bestehen der Lufthansa am Frankfurter Flughafen. Eingeladen sind etwa Bundeskanzler Merz und Verkehrsminister Schnieder. Die Ufo und die Piloten-Gewerkschaft Cockpit kündigten eine Protestkundgebung gegen den Sparkurs des Konzerns an.
    Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.