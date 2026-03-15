In Nuseirat im Zentrum des verwüsteten Küstengebiets wurde palästinensischen Angaben zufolge ein Haus getroffen. Todesopfer sollen ein Ehepaar und zwei Kinder sein. In Al-Sawaida sind Berichten zufolge acht palästinensische Polizisten getötet worden, darunter der örtliche Polizeichef. Israels Armee habe das Fahrzeug der Sicherheitskräfte angegriffen, hieß es. Trotz der seit Oktober geltenden Waffenruhe gibt es im Gaza-Krieg ununterbrochen Angriffe und Gewalt.
Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.