Waldbrände in Chile (Cristobal Basaure/AP/dpa)

Das teilte das Innenministerium in Santiago mit. Zuletzt galten noch zahlreiche Menschen als vermisst. In ganz Chile waren fast 180 Brände registriert worden. Die Löscharbeiten am Boden und aus der Luft sind vielerorts weiter im Gange. Der größte Brand in der Region Valparaíso konnte mittlerweile eingedämmt werden.

