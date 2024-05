Die Trauerfeierlichkeiten für den verunglückten iranischen Präsidenten Raisi gehen weiter. (AP / Tatan Syuflana)

Nach Angaben des Staatssenders Irib nahmen Zehntausende Menschen an einer Zeremonie in der Stadt Birdschand teil. Beigesetzt werden soll Raisi heute in seinem Heimatort Maschhad. Er war am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz tödlich verunglückt; auch Außenminister Amirabdollahian und sieben weitere Insassen kamen dabei ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.