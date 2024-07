NATO-Gipfel

Die Staats- und Regierungschef der NATO-Staaten auf dem Gipfel zum 75. Jubiläum der Militärallianz. (Getty Images via AFP / KEVIN DIETSCH)

In der Abschlusserklärung des NATO-Gipfels heiß es zudem, dass die NATO die Ukraine auf ihrem unumkehrbaren Weg zu einer Mitgliedschaft in dem Verteidigungsbündis unterstützen werde.

Der Generalsekretär des Bündnisses, Stoltenberg, hatte zum Auftakt der heutigen Beratungen ein "substanzielles Paket" für die Sicherheit der Ukraine angekündigt. Neben Verbesserungen bei der militärischen Hilfe und Ausbildung erwarte er langfristige Finanzierungszusagen der Verbündeten für Kiew und neue bilaterale Sicherheitsabkommen, sagte Stoltenberg in Washington.

Ukraine soll F-16-Kampfflugzeuge noch im Sommer erhalten

Die USA, die Niederlande und Dänemark kündigten in einer gemeinsamen Erklärung an, dass die Ukraine noch in diesem Sommer die versprochenen F-16-Kampfflugzeuge erhalten soll. Die Verlegung der Maschinen laufe bereits, sagte US-Außenminister Blinken. Auch Norwegen will der Ukraine noch in diesem Jahr sechs F-16-Jets zur Verfügung stellen, wie Ministerpräsident Støre ankündigte.

US-Präsident Biden sagte der Ukraine zudem ein weiteres Patriot-Luftabwehrsystem zu. Biden erklärte, die Botschaft an Moskau und die Welt sei klar: Die Unterstützung für die Ukraine sei stark und standhaft. Der ukrainische Präsident Selenskyj dankte für die geplante Unterstützung. So würden etwa die zusätzlichen Luftverteidigungssysteme helfen, russische Drohnen und Raketen zu zerstören und die Ukrainer besser vor Terror aus der Luft zu schützen.

Stoltenberg warnt vor nachlassendem Engagement in der Ukraine

NATO-Generalsekretär Stoltenberg warnte die 32 Mitgliedsländer des Bündnisses davor, in ihrem Engagement für die Ukraine nachzulassen. Die größten Kosten und das größte Risiko entstünden, wenn Russland in der Ukraine gewinne. Das würde auch autoritäre Anführer im Iran, Nordkorea oder China ermutigen, so Stoltenberg.

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen, sagte im Deutschlandfunk , es sei enorm, was die NATO in den vergangenen zwei Jahren zur Unterstützung der Ukraine geleistet habe. Die Allianz habe sich unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs grundlegend gewandelt. Nun sei diesbezüglich eine nachhaltige Entwicklung wichtig, erklärte Heusgen. ( Das vollständige Interview als PDF

Pistorius: NATO muss eigene Maßnahmen zur Abschreckung stärken

Bundesverteidigungsminister Pistorius rief die NATO-Partner zu einer verstärkten militärischen Unterstützung der Ukraine auf. Der SPD-Politiker sagte am Rande des Gipfels in Washington, gemeinsame Aufgabe sei es, der Ukraine mit dem zu helfen, was sie brauche und mit dem, was man sich leisten könne. Pistorius betonte zudem, die NATO müsse eigene Maßnahmen zur Abschreckung deutlich stärken. Deutschland und fünf weitere NATO-Partner aus dem Ostsee-Raum hatten vereinbart , die Zusammenarbeit bei der Beschaffung von Seeminen als Abschreckungswaffe auszubauen.

