In den kommenden Wochen sollen nach Angaben des für Bahnunfälle zuständigen Amtes weitere Informationen veröffentlicht werden. Mit einem umfassenden Abschlussbericht wird demnach für nächstes Jahr gerechnet.
Einem ersten Untersuchungsbericht zufolge wurde das Unglück durch einen Schaden an der Verbindung des Seils mit dem Wagen ausgelöst. Das Seil hatte demnach eine normale Nutzungsdauer. Sowohl ein automatisches Sicherheitssystem als auch die manuelle Notbremsung des Fahrzeugführers zeigten demnach keine Wirkung.
Diese Nachricht wurde am 07.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.