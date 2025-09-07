Lissabon
Weitere Untersuchungen zum Standseilbahn-Unglück angekündigt - erster Bericht vorgelegt

In Lissabon haben die Behörden weitere Untersuchungen zum Unglück der historischen Standseilbahn mit 16 Toten und 21 Verletzten angekündigt.

    Zwei Polizeibeamte begutachten einen Waggon der Standseilbahn in Lissabon, dahinter ist der zerschellte Waggon zu sehen
    Ein für Bahnunfälle zuständiges Amt hat die Untersuchungen übernommen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Armando Franca)
    In den kommenden Wochen sollen nach Angaben des für Bahnunfälle zuständigen Amtes weitere Informationen veröffentlicht werden. Mit einem umfassenden Abschlussbericht wird demnach für nächstes Jahr gerechnet.
    Einem ersten Untersuchungsbericht zufolge wurde das Unglück durch einen Schaden an der Verbindung des Seils mit dem Wagen ausgelöst. Das Seil hatte demnach eine normale Nutzungsdauer. Sowohl ein automatisches Sicherheitssystem als auch die manuelle Notbremsung des Fahrzeugführers zeigten demnach keine Wirkung.
