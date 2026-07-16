Fünfter Tag in Folge

Der iranische Hafen von Bandar Abbas nahe der Straße von Hormus (Archivbild) (AFP / -)

Das für die Region zuständige Kommando Centcom teilte mit, eine neue Welle von Angriffen habe am Abend begonnen, um die militärischen Fähigkeiten des Iran weiter zu schwächen. Details gab es nicht. Zuvor hatten iranische Medien von US-Angriffen rund um die Golfinsel Keschm berichtet, sowie von Explosionen in Bushehr und Ahwas im Süden des Landes. Das iranische Staatsfernsehen meldete zudem Beschuss in der Hafenstadt Bandar Abbas.

Auch in den vergangenen Tagen hatte das US-Militär Angriffswellen gegen den Iran geflogen. Teheran reagierte mit dem Beschuss von Zielen in der Region - unter anderem in den mit den USA verbündeten Golfstaaten Kuwait und Bahrain.

Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran über ein mögliches Kriegsende liegen seit der erneuten Eskalation der Kämpfe auf Eis. - US-Präsident Trump drohte unlängst mit einer nochmaligen Ausweitung der Angriffe auch auf zivile Infrastruktur, sollte Teheran nicht wieder verhandeln. Die iranische Seite kündigte ihrerseits vernichtende Angriffe auf Infrastruktur in umliegenden Ländern an, sollte das US-Militär Kraftwerke und Brücken attackieren.

Diese Nachricht wurde am 16.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.