Wie der Tagesspiegel berichtet, versuchte auch der Sprecher für Antisemitismusbekämpfung, der Abgeordnete Husein, Förderentscheidungen der Kulturverwaltung zu beeinflussen. Ähnliche Vorwürfe wurden bereits gegen seine CDU-Fraktionskollegen Stettner und Goiny erhoben.
Berlins Regierender Bürgermeister Wegner hatte zuletzt Aufklärung zugesagt. Es stünden Vorwürfe im Raum, die man sich genau anschauen müsse. Grüne, Linke und AfD wollen einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Die Einsetzung ist für morgen vorgesehen. Dem zurückgetretenen Kultursenator Chialo, ebenfalls CDU, und dessen Nachfolgerin Wedl-Wilson, parteilos, wird vorgeworfen, Fördermittel nach unklaren Kriterien und auf Druck aus der CDU-Fraktion vergeben und damit gegen Haushaltsregeln verstoßen zu haben.
Diese Nachricht wurde am 19.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.