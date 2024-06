Russischer Ukrainekrieg

Weitere Zusagen für Lieferung von Patriots-Flugabwehrsystem und -Raketen

Die USA und Deutschland haben der Ukraine weitere militärische Unterstützung im Kampf gegen die russischen Invasoren zugesagt. In übereinstimmenden Berichten amerikanischer Medien heißt es, Präsident Biden wolle Kiew ein weiteres Patriot-Flugabwehrsystem zur Verfügung stellen. Dieses sei derzeit noch in Polen stationiert und könne schon in den kommenden Tagen an der ukrainischen Front eingesetzt werden.