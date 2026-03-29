Huthi-Unterstützer in Sanaa am Freitag. Auf dem Foto ist ihr Anführer Abdul-Malik al-Huthi zu sehen. (AFP / MOHAMMED HUWAIS)

Man habe Raketen und Drohnen auf militärische Ziele abgefeuert, erklärte ein Huthi-Sprecher. Die Miliz, die weite Teile des Jemens kontrolliert, war gestern mit dem Abschuss einer Rakete in Richtung Israel in den Iran-Krieg eingetreten.

Der Iran nahm erneut Israel und die Golfstaaten ins Visier. In Bahrain wurden bei einem Angriff auf ein Aluminiumwerk zwei Menschen verletzt. In der kurdischen Autonomieregion im Norden des Iraks wurde die Residenz von Präsident Barsani angegriffen. Die USA machten dafür Milizen verantwortlich, die der Führung in Teheran nahestehen.

Nach einem Bericht der "Washington Post" bereitet sich das Pentagon auf wochenlange Bodeneinsätze im Iran vor. Die Pläne umfassten Bodeneinsätze von Spezialeinheiten und konventionellen Truppen, jedoch keinen vollständigen Einmarsch. Laut der Zeitung ist aber nicht klar, ob Präsident Trump eine Genehmigung für solche Operationen erteilen wird.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.