Südkorea schickt einen weiteren Aufklärungssatelliten ins All. (AFP / HANDOUT)

Er wurde von einer Trägerrakete der Firma SpaceX vom Weltraumbahnhof der Nasa in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida in den Orbit gebracht. Der Satellit sei mit Radargeräten ausgestattet, die zeit- und wetterunabhängig Informationen liefern könnten, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Seoul. Südkorea rechnet damit, dass Nordkorea noch in diesem Monat ebenfalls einen weiteren Spionagesatelliten installieren wird.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.