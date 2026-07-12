Straße von Hormus
Weiterer Beschuss im Krieg zwischen den USA und dem Iran

Der Konflikt um die Straße von Hormus zwischen den USA und dem Iran hat sich nach gegenseitigen Angriffen verschärft. Teheran erklärte die Handelsstraße erneut für geschlossen. Das US-Regionalkommando Centcom betonte hingegen, die Meerenge sei offen.

    Handelsschiffe liegen in der Nähe von Chasab, einer Kleinstadt im Norden Omans, in der Straße von Hormus.
    Die Straße von Hormus (Archivbild) (Wen Xinnian / Xinhua / dpa)
    US-Streitkräfte stünden bereit, um den freien Schiffsverkehr zu sichern. Derweil meldeten iranische Behörden Angriffe auf militärische Ziele auf Gheschm, der größten Insel im Persischen Golf. Dem Nachrichtenportal Axios zufolge attackierte das US-Militär iranische Raketen- und Flugabwehrsysteme sowie Schiffe der Revolutionsgarden.
    In der vergangenen Nacht hatte das US-Militär erneut Ziele entlang der iranischen Südküste bombardiert. Centcom sprach von Vergeltung für iranische Angriffe auf Handelsschiffe. Der Iran reagierte mit Attacken auf US-amerikanische Stützpunkte in Kuwait, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten.
    Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.