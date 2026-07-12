Straße von Hormus

US-Streitkräfte stünden bereit, um den freien Schiffsverkehr zu sichern. Derweil meldeten iranische Behörden Angriffe auf militärische Ziele auf Gheschm, der größten Insel im Persischen Golf. Dem Nachrichtenportal Axios zufolge attackierte das US-Militär iranische Raketen- und Flugabwehrsysteme sowie Schiffe der Revolutionsgarden.
In der vergangenen Nacht hatte das US-Militär erneut Ziele entlang der iranischen Südküste bombardiert. Centcom sprach von Vergeltung für iranische Angriffe auf Handelsschiffe. Der Iran reagierte mit Attacken auf US-amerikanische Stützpunkte in Kuwait, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Diese Nachricht wurde am 12.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.