Die Straße von Hormus (Archivbild) (Wen Xinnian / Xinhua / dpa)

Auch Schiffe der iranischen Revolutionsgarden seien getroffen worden. Das iranische Staatsfernsehen berichtet über Explosionen nahe der Stadt Sirik. Das US-Militär teilte mit, man wolle die Fähigkeiten des iranischen Regimes schwächen, zivile Seeleute und Handelsschiffe anzugreifen.

UNO-Generalsekretär Guterres rief dazu auf, sofort wieder Verhandlungen aufzunehmen. Er sagte, ein vollständiges Wiederaufflammen des Kriegs könne katastrophale Konsequenzen haben. Es ist bereits die vierte US-amerikanische Angriffswelle seit der erneuten Eskalation des Kriegs in der Nacht zu Mittwoch. Zuletzt hatten die USA Angriffe auf Ziele entlang der iranischen Südküste und auf der Insel Gheschm im Persischen Golf geflogen. Der Iran reagierte mit Attacken auf US-amerikanische Stützpunkte in mehreren Golfstaaten.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.