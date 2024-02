Erneut Drohnenangriff auf US-Basis in Syrien. (AFP / Derlil Souleiman)

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien erklärte, bei der Attacke seien fünf Kämpfer der kurdisch geführten "Syrischen Demokratischen Kräfte" getötet worden, die sich auf dem Gelände aufgehalten hätten. Rund 20 Personen wurden demnach verletzt. Die pro-iranische Gruppe "Islamischer Widerstand" reklamierte den Angriff in einer Erklärung für sich.

Attacken auf US-Stützpunkte in Syrien, Jordanien und im Irak gab es in den vergangenen Monaten vermehrt. Am 28. Januar waren drei US-Soldaten getötet und mehr als 40 verletzt worden. Die US-Armee hatte daraufhin Ende vergangener Woche eine Reihe von Angriffen auf Ziele in Syrien und im Irak geflogen, die sich allesamt gegen irantreue Milizen richteten.

