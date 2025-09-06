Dies geht Berichten der Nachrichtenagentur Reuters zufolge aus Tracking-Daten hervor. Demzufolge liege die "Voskhod" in dem LNG-Terminal in der südchinesischen Provinz Guangxi vor Anker. Die Fracht des Schiffes könnte eine Ladung aus dem sanktionierten russischen Projekt "Arctic LNG 2" sein. Bereits Ende August hatte ein russisches Schiff Flüssig-Erdgas nach China geliefert.
Der russische Präsident Putin hatte vor einigen Tagen in China mit Präsident Xi über eine intensivere Zusammenarbeit gesprochen.
