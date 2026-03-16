Christentum

Nach Angaben der katholischen Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland traten im vergangenen Jahr rund 657.000 Menschen aus den beiden Kirchen aus. Der katholischen Kirche gehörten Ende 2025 noch rund 19,2 Millionen Gläubige an, der evangelischen Kirche 17,4 Millionen.
Der Freiburger Erzbischof Burger erklärte, jeder Kirchenaustritt schmerze, weil dahinter eine persönliche Entscheidung und oft eine Geschichte von Enttäuschung oder Distanzierung stehe. Die Kirche sei auf dem Weg, sich weiterzuentwickeln, versicherte Burger.
Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.