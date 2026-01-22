Deutschlandfunk - die Nachrichten (Deutschlandfunk )

Unter Berufung auf die Polizei hieß es, ihm werde die Koordinierung terroristischer Akte vorgeworfen. Kivumbi gehört zur Partei NUP des unterlegenen Kandidaten Bobi Wine. Dieser hält sich nach eigenen Angaben seit einem Militäreinsatz an seinem Haus versteckt. Er hatte nach der Wahl von einem Entführungsversuch gesprochen.

Der Amtsinhaber Museveni entschied laut offiziellen Angaben die Präsidentschaftswahl für sich. Er regiert das ostafrikanische Land seit 1986 zunehmend autokratisch. Die Opposition wirft der Regierung Wahlbetrug vor. Zwei Politikerinnen der oppositionellen NUP-Partei waren bereits am Wahltag verhaftet worden.

