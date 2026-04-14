VW-Dieselaffäre

Der dritte Prozess gegen VW-Mitarbeiter hat heute begonnen. (picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich)

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft richten sich gegen fünf Beschuldigte. Dabei handelt es sich zum Teil um ehemalige VW-Mitarbeiter und einen Zulieferer. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie dem Unternehmen möglichst hohe Gewinne verschaffen wollten, um davon über Gehalts- und Bonuszahlungen zu profitieren.

Wie in den beiden vorherigen Prozessen geht es um die sogenannte Abschaltsoftware, mit der Fahrzeuge von Volkswagen-Marken auf Prüfständen bessere Abgaswerte anzeigten als im realen Betrieb.

Diese Nachricht wurde am 14.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.