Istanbuls Oberbürgermeister Ekrem Imamoglu wurde festgenommen. Auch wenn bislang keine Beweise veröffentlicht wurden, am Ende könnte eine langjährige Haftstrafe stehen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Emrah Gurel)

Dem Politiker der Oppositionspartei CHP wird vorgeworfen, seinen Universitätsabschluss gefälscht zu haben. Am Tag vor seiner Festnahme hatte die Istanbuler Universität seinen Abschluss aberkannt. Diese Maßnahme schließt den populären Politiker auch von einer Kandidatur für das Amt des türkischen Präsidenten aus. Imamoglu gilt als größter Rivale von Präsident Erdogan. Seine Festnahme im März hatte eine massive Protestwelle in der Türkei ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.