Landkreis Barnim

Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg (Archivbild). (dpa / Annette Riedl)

Wie ein Sprecher des Landkreises Barnim mitteilte, wurden die Tiere bereits getötet. Details zum Standort und den Tieren nannte er nicht.

In Brandenburg war in der vergangenen Woche der erste Fall der Maul- und Klauenseuche in Deutschland seit 1988 festgestellt worden. Seitdem gab es keine weiteren bestätigten Fälle der hochansteckenden Viruserkrankung, die für Menschen ungefährlich ist. Das Bundesland hat ein Tiertransportverbot erlassen und Sperrzonen um den Hof eingerichtet. Nach Angaben von Brandenburgs Agrarministerin Mittelstädt werden mögliche Hilfen für betroffene Landwirte geprüft.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.