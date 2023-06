Eine Gedenktafel für Samuel Kofi Yeboah in der Saarlouiser Straße in Saarlouis. Er wurde 1991 bei einem Brandanschlag getötet. Jetzt ist ein weiterer Verdächtiger verhaftet worden. (imago images/BeckerBredel)

Wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte, steht ein Deutscher in dringendem Verdacht der Beihilfe zum Mord und zum versuchten Mord aus rassistischen und rechtsextremistischen Motiven. Er soll den Hauptbeschuldigten in seinem Vorhaben bestärkt haben. Dieser war nach wieder aufgenommenen Ermittlungen erst im April des vergangenen Jahres festgenommen worden und steht derzeit in Koblenz vor Gericht.

Bei dem Anschlag im September 1991 in Saarlouis war der ghanaische Asylbewerber Samuel Kofi Yeboah getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.