Tarifstreit

Ein Passagier geht an geschlossenen Lufthansa-Schaltern am Flughafen Frankfurt/Main vorbei. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. (Boris Roessler/dpa)

Betroffen von dem Ausstand des Bodenpersonals sind insbesondere die Flughäfen Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart. Die Lufthansa hofft, 10 bis 20 Prozent der ursprünglich geplanten Verbindungen anbieten zu können.

Die Gewerkschaft Verdi will mit dem Warnstreik den Druck auf die Lufthansa in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. Der Ausstand hatte gestern Abend bei Technik, Logistik, Fracht und IT begonnen und soll in den meisten Bereichen in der kommenden Nacht enden. Für morgen planen die Tarifparteien eine weitere Verhandlungsrunde.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.