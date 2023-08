Das Rettungsschiff "Sea-Eye-4" wurde in Salerno festgesetzt. (picture alliance / Pacific Press / Pasquale Senatore)

Die Organisation Sea-Eye erklärte, die "Sea-Eye 4" sei von der Küstenwache in Salerno für 20 Tage aus dem Verkehr gezogen worden. Den Angaben zufolge hatte die Besatzung am Wochenende im Mittelmeer bei drei Einsätzen 114 Menschen gerettet. Laut italienischem Gesetz hätte sie nach jedem Einsatz zunächst einen Hafen ansteuern müssen. Das unterblieb nach Angaben der Organisation, weil den Menschen in Seenot dann nicht rechtzeitig geholfen worden wäre. Von den italienischen Behörden gibt es bisher keine Stellungnahme.

Am Montag hatte die Küstenwache mit Verweis auf das Gesetz bereits ein Schiff der deutschen Rettungsorganisation Sea-Watch auf Lampedusa festgesetzt.

Diese Nachricht wurde am 23.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.