Bandenkriminalität

Der mexikanische Verteidigungsminister, General Ricardo Trevilla Trejo, und Präsidentin Claudia Sheinbaum (l) im Nationalpalast (Ginnette Riquelme/AP/dpa)

Dies gab der mexikanische Verteidigungsminister Trevilla bekannt, ohne Details zu dem Einsatz zu nennen. Er erklärte, der Mann habe im Bundesstaat Jalisco Gewaltakte koordiniert. Bereits am Sonntag war der berüchtigte Drogenboss Cervantes, bekannt als "El Mencho", bei einem Armeeeinsatz getötet worden. Im Anschluss kam es landesweit zu schweren Gefechten, bei denen nach Behördenangaben mindestens 27 Sicherheitskräfte und 46 Bandenmitglieder getötet wurden. Außerdem setzten Kriminelle Autos, Banken, Tankstellen und Läden in Brand. Die Unruhen betrafen 20 Bundesstaaten - auch die Millionenstadt Guadalajara, einer der Austragungsorte der Fußball-WM in vier Monaten. Wie die Regierung heute mitteilte, hat sie inzwischen insgesamt 10.000 Soldaten in die betroffenen Regionen entsandt.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.